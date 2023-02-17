«Победа» планирует летать из Перми в Анталью три раза в неделю

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Анталью (Турция). Как сообщили в пресс-службе перевозчика, полетная программа стартует с 1 июня. Перелеты будут выполняться трижды в неделю. По информации на сайте «Победы», цена билета в одну стороны на человека начинается от 15 120 руб. В расписании Большого Савино рейсы компании еще не появились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В рамках зимнего расписания направление Пермь — Анталья обслуживали турецкая авиакомпания Southwind Airlines и российский перевозчик Azur Air. Согласно расписанию пермского аэропорта, весной Azur Air планирует продолжить выполнять перелеты по данному маршруту. Ближайший рейс компании из Перми в Анталью запланирован на 19 марта.