Виновник ДТП на Казанском авиазаводе получил реальный срок

В Казани Авиастроительный райсуд дал реальный срок виновнику ДТП со смертельным исходом, которое произошло на Казанском авиазаводе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в июле прошлого года. Водитель экскаватора-погрузчика совершил наезд на замглавы одного из подразделений авиазавода. При этом у автомобилиста был закрыт обзор, а погибший в момент ДТП шел по дороге и говорил по телефону. В результате пешеход скончался на месте.

Вину водитель признал. Ему дали полтора года колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить 400 тыс. руб. потерпевшей стороне в качестве компенсации.

"Ъ-Казань"