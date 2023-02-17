Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Виновник ДТП на Казанском авиазаводе получил реальный срок

В Казани Авиастроительный райсуд дал реальный срок виновнику ДТП со смертельным исходом, которое произошло на Казанском авиазаводе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в июле прошлого года. Водитель экскаватора-погрузчика совершил наезд на замглавы одного из подразделений авиазавода. При этом у автомобилиста был закрыт обзор, а погибший в момент ДТП шел по дороге и говорил по телефону. В результате пешеход скончался на месте.

Вину водитель признал. Ему дали полтора года колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить 400 тыс. руб. потерпевшей стороне в качестве компенсации.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...