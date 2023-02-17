В Италии раскрыли сеть наркоторговцев, прятавших кокаин в пармезан

В Италии изъяли более 100 кг кокаина на €20 млн, который преступники прятали в сыре пармезан. Преступная группа состояла из итальянцев и албанцев, наркотик перевозили из Нидерландов, сообщает Финансовая гвардия Италии.

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Во главе преступной организации, действовавшей в основном в Пьемонте, стоял 37-летний албанец. В результате проведенной спецоперации десять человек были взяты под стражу, трое из них содержатся под домашним арестом.

«100 кг чистого кокаина были обнаружены в апреле 2022 года в автофургоне, в том числе благодаря помощи кинологов; 25 кг чистого кокаина были обнаружены в июне 2022 года в провинции Асти в фургоне, направлявшемся в Сардинию, и спрятаны внутри 5 голов сыра грана падано/пармезан, специально приготовленных в качестве прикрытия»,— сообщает Финансовая гвардия Италии.

Кокаин доставляли в Италию на грузовиках, он хранился на складах в северной Италии, а затем распространялся через курьеров в различных регионах, включая Ломбардию, Венецию, Тоскану, Сицилию и Сардинию.

Мария Федотова