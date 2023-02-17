Кубанский филиал «Россетей» оформил каско на автопарк в «АльфаСтрахование»

По договору полисы оформлены на 179 автомобилей. Это грузовые, легковые машины, фургоны, автогидроподъемники и другой спецтранспорт. Сумма договора превышает 273 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПАО «Россети Кубань» занимается энергоснабжением потребителей электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Это крупнейшая электросетевая компания на территории этих регионов, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. В состав ПАО «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов: Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, Ленинградские, Славянские, Сочинские, Тимашевские, Тихорецкие, Усть-Лабинские, Юго-Западные электрические сети, включающие 54 РЭС.

«С компанией нас связывают давние партнерские отношения, теперь они распространяются и на автострахование. Для "АльфаСтрахование" работа с инфраструктурными предприятиями является одной из основных. Поэтому и в работе с компанией, которая обеспечивает электричеством порядка 6 млн человек, мы уверены, что сможем предоставлять надежный и ответственный сервис»,— говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

Читайте нас в Telegram

АО "Альфастрахование", www.alfastrah.ru