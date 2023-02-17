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Теплоэнергетики и судебные приставы напоминают жителям Прикамья о необходимости погашения долгов за тепло и горячую воду

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю объявляют о продолжении совместной акции «В теплое будущее без долгов». Главная цель акции — проинформировать жителей Пермского края об оперативных и необременительных способах погашения долгов за тепло и горячую воду. Мероприятия акции показали высокую эффективность — в 2022 году более 100 тыс. жителей региона получили необходимую информацию о погашении долга и акцию было решено сделать ежегодной.

По данным ГУ ФССП России по Пермскому краю, долги за тепло, горячую и холодную воду, электроэнергию, газ имеют порядка 150 тысяч жителей Пермского края и более 2 тысяч организаций. Общая сумма задолженности превышает 6 млрд рублей.

В результате работы судебных приставов всем ресурсоснабжающим организациям перечислено около 1,36 млрд рублей. В минувшем году в отношении руководителей организаций-должников активно применялись меры уголовно-правового принуждения. В отношении руководителей организаций, задолжавших за коммунальные ресурсы, было возбуждено 13 уголовных дел.

Судебные приставы напоминают, что в отношении должников законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания. Неплательщики не только рискуют понести дополнительные расходы, связанные со взысканием исполнительского сбора, выносимого за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, но и навлекают на себя более неприятные последствия: наложение ареста на расчетные счета и имущество, ограничение в праве выезда за пределы РФ и многое другое.

Должники относят платежи за тепло и горячую воду к числу второстепенных расходов. Они не учитывают, что для ресурсоснабжающей организации эти средства являются источником вложений в ремонт оборудования, а значит — гарантией тепла и комфорта в домах жителей Перми, Березников, Краснокамска, Лысьвы и Чайковского.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики.

Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания».

Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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