Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В выходные дни в Удмуртии ожидается похолодание и туман

На территории Удмуртии в выходные дни местами ожидается небольшой снег и температура ниже климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, в отдельных районах возможен туман.

В ближайшую ночь похолодает до -13..-19°С, следующим днем температура составит -7..-12°С. В ночь на 19 февраля столбик термометра опустится до -18..-23°С, днем — -9..-14°С. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью 20 февраля температура будет в пределах -15..-20°С, днем сохранится в районе -8..-13°С. Во второй половине дня понедельника и во вторник ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах возможно образование снежного наката.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...