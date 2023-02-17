В выходные дни в Удмуртии ожидается похолодание и туман

На территории Удмуртии в выходные дни местами ожидается небольшой снег и температура ниже климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, в отдельных районах возможен туман.

В ближайшую ночь похолодает до -13..-19°С, следующим днем температура составит -7..-12°С. В ночь на 19 февраля столбик термометра опустится до -18..-23°С, днем — -9..-14°С. На дорогах ожидается гололедица.

Ночью 20 февраля температура будет в пределах -15..-20°С, днем сохранится в районе -8..-13°С. Во второй половине дня понедельника и во вторник ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах возможно образование снежного наката.