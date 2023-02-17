Арбитражный суд в Москве обязал Альфа-банк выплатить клиенту заблокированные из-за санкций 4,2 млн рублей

Арбитражный суд Москвы обязал Альфа-банк выплатить клиенту 4,2 млн руб., которые были заблокированы из-за санкций США в апреле 2022 года. Решение вступило в законную силу, пишет РАПСИ со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Девятый апелляционный суд утвердил это решение.

Согласно материалам дела, истец ООО «Пивоиндустрия» поручил 5 апреля 2022 года Альфа-банку перевести на счет иностранного контрагента $49 624. В тот же день деньги поступили в банк JPMorgan Chase & Co. 6 апреля Альфа-банк попал под блокирующие санкции США, Минфин США также выдал генеральную лицензию на завершение всех операций с банком, начатых до этой даты.

Как отмечается в решении суда, санкции против Альфа-банка не распространялись на платеж «Пивоиндустрии», однако его исполнение было приостановлено иностранным банком-корреспондентом JPMorgan Chase Bank. Согласно решению, Альфа-банк не предоставил доказательств, что предпринимал действия по понуждению JPMorgan Chase & Co исполнить платеж.

«Неблагоприятные последствия неисполнения банком JPMorgan Chase & Co обязательств перед АО "Альфа-Банк" по осуществлению банковских переводов не должны ложиться на истца»,— сказано в решении суда.

Олеся Павленко