Два бывших командующих воронежской 20-й армией назначены командующими военными округами

Минобороны РФ обновило данные о командующих военных округов. Согласно официальному сайту ведомства, войсками Западного и Южного военных округов теперь руководят бывшие командующие 20-й гвардейской общевойсковой армии (штаб — в Воронеже).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кузовлев на военном параде в Воронеже в 2016 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Кузовлев на военном параде в Воронеже в 2016 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Кузовлев назначен командующими войсками Южного военного округа. Генерал-полковник Кузовлев — уроженец тамбовского Мичуринска. 20-ю армию он успешно возглавлял в 2015–2016 годах, после чего был назначен командующим владикавказской 58-й армией (в беседе с «Ъ-Черноземье» тогда еще генерал-майор Кузовлев оценивал это назначение как повышение). В октябре–декабре 2022 года Сергей Кузовлев командовал войсками Западного военного округа.

В 2016 году Сергея Кузовлева на должности командующего 20-й армией сменил бывший заместитель командующего 58-й армией Евгений Никифоров. Теперь он командует войсками Западного военного округа. 20-й армией он руководил около года, сменив в 2017 году Сергея Кузовлева на посту командующего 58-й армией.

Подробнее о том, как Сергей Кузовлев уступал должность командующего 20-й армией Евгению Никифорову,— в публикации «Ъ-Черноземье» «Генералы с Кавказа сменяются в Воронеже».

Олег Мухин