Как А. С. Пушкин связан с Дж. Ленноном

Когда Александр Сергеевич Пушкин жил в имении Михайловское, он много общался с жившими в соседнем Тригорском Вульфами — Алексеем, Анной и Евпраксией. Анне поэт посвятил несколько стихотворений, в том числе записал ей в альбом не совсем приличное, начинающееся словами «Увы! напрасно деве гордой Я предлагал свою любовь!» В Тригорское приезжала из имения Берново в Тверской губернии их двоюродная сестра Анна Вульф (Нетти). Пушкин тоже бывал в Берново.

На рубеже XIX и XX веков в Берново отдыхала летом семья Дмитрия и Анны Бубновых (урожденной Вульф) с дочерями Марией, Варварой и Анной. Мария всю жизнь прожила в России-СССР. Анна после окончания консерватории в Санкт-Петербурге познакомилась со студентом-вольнослушателем Санкт-Петербургского университета Сюнъити Оно. В феврале 1917 года (по другим данным, в 1915 году) они обвенчались и уехали в Японию. В 1918 году у супругов родился сын Шюнтаро (Дмитрий, скончался в 1932 году). В 1920 году Анна и Сюнъити развелись, но «тетушка Анна» осталась жить в доме семьи Ясуда.

В 1922 году к Марии приехали мать и сестра Варвара.

Эйсуке Оно, отец Йоко, был младшим братом Сюнъити Оно. Таким образом, Анна и Варвара приходились Йоко тетями. Тетушки учили девочку музыке и рисованию.

Талантливая скрипачка Анна Оно стала профессором музыки по классу скрипки музыкального института «Тусасино» и была первой из советских граждан в 1959 году награждена японским орденом Священного Сокровища за заслуги в музыкальной деятельности. В Японии ее называли «матерью японских скрипачей», за все время преподавания у нее было более 1 тыс. учеников. Варвара Бубнова была графиком и литографом, преподавала русский язык и литературу, была награждена орденом Драгоценной Короны «за заслуги в области расширения изучения русского языка и повышения уровня знаний русской литературы в Японии, за вклад в развитие культурных связей между Японией и Россией».

Варвара и Анна вернулись в СССР в 1959 году (по другим данным, в 1960 году).

В 2007 году Йоко Оно посетила Музей им. А. С. Пушкина в Берново, родной дом ее тетушек.