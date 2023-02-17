В Удмуртии более 80 госуслуг перевели в электронный вид

В Удмуртии более 80 социально значимых госуслуг теперь можно получить в электронном виде. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, всего на портале «Госуслуги» жителям региона доступно 1 450 электронных федеральных и региональных государственных и муниципальных услуг.

«Оцифровка госуслуг делает процесс их получения максимально удобным. Не нужно очно обращаться в органы власти или МФЦ, достаточно сделать пару кликов. По итогам 2022 года около 79% из всех заявлений на получение услуг были поданы в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Региональный портал госуслуг»,— прокомментировал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

По итогам 2022 года жители Удмуртии подали около 2,9 млн электронных заявлений через ЕПГУ. Самыми востребованными стали запись на прием к врачу, информирование о состоянии лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, услуги в сфере исполнительного производства, получение различного вида выплат, получение справки об отсутствии судимости и другие.

В планах у правительства России все государственные и муниципальные услуги перевести в цифровой формат. Это поможет снизить временные и финансовые затраты людей, а также существенно сократит сроки оказания услуг.