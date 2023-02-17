Mercedes-Benz закончила год с рекордной прибылью — €14,8 млрд

Компания Mercedes-Benz представила отчетность за четвертый квартал и 2022 год в целом. Выручка от продолжающейся деятельности (в 2021 году компания выделила подразделение по производству грузовиков, так что в 2021-м его показатели еще учитывались, а в 2022-м уже нет) за год выросла на 12%, составив €150 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 34%, достигнув рекордных €14,8 млрд. В четвертом квартале выручка Mercedes-Benz выросла на 16%, до €41 млрд, а чистая прибыль — на 63%, до €4 млрд.

Что касается рынков сбыта, группа не предоставила информации по отдельным странам, однако указала, что больше всего автомобилей было продано в Азии — 988 210 штук (рост на 6%). Из них львиная доля была продана в Китае (753 851, рост на 3%), в свою очередь из них местного производства — 591 716 (рост на 5%). Вторым регионом по количеству проданных машин оказалась Европа (ЕС, Швейцария, Норвегия и Великобритания). Здесь за год было продано 618 904 автомобиля (рост 3%), из них 215 716 — в Германии (падение на 1%). В Северной Америке (США, Канада и Мексика) было продано 344 193 автомобиля (рост на 18%), из них подавляющее большинство — 300 751 — в США (рост на 20%). В остальных странах мира было продано 89 412 автомобилей, то есть падение продаж составило 25%.

Акции Mercedes-Benz после публикации отчетности выросли на 2,9%. Компании удалось закончить прошлый год с хорошими результатами благодаря концентрации на наиболее прибыльных моделях. При этом компания предупредила о замедлении роста в 2023 году из-за экономической неопределенности. Так, она ожидает, что рентабельность продаж ее автомобильного подразделения составит в текущем году от 13% до 15%, то есть на уровне или чуть ниже показателя 2022-го (14,6%). Кроме того, Mercedes-Benz ожидает, что выручка будет примерно на уровне текущего года, а прибыль до уплаты налогов — чуть ниже. В компании отмечают, что беспокойство вызывает слабый спрос в Европе, а также рост заболеваемости COVID-19 в Китае, что также может негативно сказаться на бизнесе.

Яна Рождественская