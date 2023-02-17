В Славянске-на-Кубани водитель Nissan Altima насмерть сбил пешехода

В Славянске-на-Кубани произошло ДТП, в котором погибла женщина, переходившая дорогу. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 16 февраля около 20 часов на улице Дружбы Народов. По предварительным данным, 37-летний водитель Nissan Altima превысил установленную скорость движения и наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход погибла на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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