Кубанского предпринимателя обвиняют в мошенничестве при ремонте крыши администрации Успенского района

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летнего руководителя строительной компании по факту мошенничества при ремонте кровли администрации МО Успенский район, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Следствие считает, что подрядчик после выполнения муниципального контракта внес в акты о приемке недостоверные сведения относительно объемов работ и их стоимости. Предположительный ущерб составил более 1,1 млн руб.

Суд по ходатайству следователя арестовал счета строительной компании, а также автомобили, принадлежащие ее руководителю. До суда подозреваемый находился под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Андрей Ульченко

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