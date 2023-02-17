ООО привлечет для реконструкции трамвая №9 в Саратове проектировщиков из Санкт-Петербурга и Таганрога

ООО «ФракДжет-Строй» заранее готовилось к выходу на рынок строительства и реализации проектов в сфере городского электротранспорта. Об этом сообщил в ответе на официальный запрос Ъ-Средняя Волга» руководитель организации Дмитрий Колосов.

«В компании был сформирован отдельный блок специалистов, имеющих опыт реализации подобных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Силами этого блока мы планируем работать в родном городе», - уточнил господин Колосов.

Для реконструкции трамвайной линии №9 и разработки проектной документации по объекту дополнительно планируется привлечь проектные институты из Санкт-Петербурга и Таганрога, «являющиеся ключевыми носителями компетенций и опыта в данной отрасли», уточнил гендиректор ООО.

«ФракДжет-Строй» входит в строительный холдинг «К1», который обладает компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов. В холдинге числится более 4 тыс. человек и 1 ед. техники.

Марина Ковалева