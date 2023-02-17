В Японии назначен советник премьер-министра по правам ЛГБТ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с ЛГБТ-активистами, в ходе которой анонсировал учреждение института советника премьер-министра по правам ЛГБТ. Новую должность займет Масако Мори, являющаяся советником премьер-министра по расширению прав и возможностей женщин.

Во время встречи с ЛГБТ-активистами господин Кисида также извинился за высказывание своего бывшего помощника Масаёси Араи, который в начале февраля заявил, что не хотел быть жить по соседству с ЛГБТ-парой и даже не хотел бы на нее смотреть.

Как отмечает агентство Kyodo, из-за скандала, спровоцированного высказыванием господина Араи, со стороны японских правозащитных групп усилились призывы к принятию в стране законов о признании ЛГБТ-сообщества.

Япония — это единственная страна в G7, в которой отсутствует правовая база для признания однополых союзов в любой форме. В 2021 году окружной суд Саппоро признал неконституционным отсутствие законов, позволяющих гражданам заключать однополые браки.

Андрей Сапожников