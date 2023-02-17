В Ярославском художественном музее открылась выставка Флоренских

В Ярославском художественном музее открылась выставка произведений петербургских художников Ольги и Александра Флоренских из собрания музея. Флоренские являются основателями арт-группы «Митьки» и участвовали в более чем 300 выставках группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

На выставке представлены работы Александра Флоренского 1989-1992 годов и пейзажи Ольги Флоренской из серии «Гурзуф» (1990) — всего девять работ. Все картины были подарены авторами ярославскому музею в 1998, часть ранее никогда не экспонировалась.

Выставка открылась в отделе ЯХМ «Музей зарубежного искусства» и проработает до конца мая.

Антон Голицын