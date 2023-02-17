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В Ярославском художественном музее открылась выставка Флоренских

В Ярославском художественном музее открылась выставка произведений петербургских художников Ольги и Александра Флоренских из собрания музея. Флоренские являются основателями арт-группы «Митьки» и участвовали в более чем 300 выставках группы.

Фото: Ярославский художественный музей

Фото: Ярославский художественный музей

На выставке представлены работы Александра Флоренского 1989-1992 годов и пейзажи Ольги Флоренской из серии «Гурзуф» (1990) — всего девять работ. Все картины были подарены авторами ярославскому музею в 1998, часть ранее никогда не экспонировалась.

Выставка открылась в отделе ЯХМ «Музей зарубежного искусства» и проработает до конца мая.

Антон Голицын

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