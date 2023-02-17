В 2022 году на Кубани к лишению свободы была приговорена третья часть осужденных

В Краснодаре подведены итоги работы судебной системы за 2022 год, всего судами было рассмотрено 1,37 млн дел, что на 170 тыс. дел больше показателя 2021 года. По уголовным делам в прошлом году были осуждены 21,8 тыс. человек, к лишению свободы приговорены 33% осужденных, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Почти 18% подсудимых в Краснодарском крае в 2022 году были осуждены условно, наказание в виде штрафа было назначено 13% подсудимых, к обязательным или исправительным работам были приговорены 26% осужденных, около 5% осужденных были приговорены к ограничению свободы. Почти 30% подсудимых, дела которых были рассмотрены судами Краснодарского края, привлекались к уголовной ответственности повторно.

Анна Перова, Краснодар