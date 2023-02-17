Группа Anacondaz оспаривает отказ суда во взыскании убытков с пермских полицейских

ООО «Инвизибл Промо», официальный организатор концертных туров рок-группы Anacondaz, подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, который ранее отказал группе в возмещении убытков за срыв концерта. Как следует из документов суда, опубликованных вчера, апелляционную жалобу заявителя суд оставил без движения из-за допущенных при ее подаче нарушений. В частности, компания не предоставила квитанцию об оплате госпошлины и не вручила копии апелляционной жалобы другим сторонам по делу. Также не подтверждены полномочия адвоката, представляющего интересы группы. Исправить нарушения суд предложил в срок до 14 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, концерт группы Anacondaz, артисты которой ранее высказывались против специальной военной операции РФ на Украине, проходил в Перми 23 июля в клубе «Мичурин». После четвертой песни его прервали сотрудники отдела полиции №1 городского управления МВД и потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение. В «Инвизибл Промо» заверяли, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Группа решила взыскать полученные убытки в размере 255 тыс. руб. с МВД и обратилась в Арбитражный суд Пермского края. Полицейские объяснили свои действия вынужденной эвакуацией из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности. В конце декабря арбитражный суд Пермского края полностью отклонил иск, посчитав, что эвакуация граждан из помещения клуба была обоснована предупреждением чрезвычайной ситуации. Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что время проведение концерта было заявлено с 19:00 продолжительностью один час. Однако артисты начали выступление лишь в 20:00, за двадцать минут до эвакуации. Следовательно, возможность исполнить условия договора у артистов была.