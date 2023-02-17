Зарубежные СМИ: К чему готовится энергорынок ЕС?

Западные политики объявляют о победе в энергетической войне с Россией, но бизнес опасается, что худшее еще впереди. Европарламент начинает подводить итоги отопительного сезона, из которых следует, что весна уже совсем близко, а газовые хранилища по-прежнему заполнены более чем на 50%. Это должно стать хорошим заделом на следующую зиму, и плохой новостью для Владимира Путина, пишут зарубежные СМИ. Однако эксперты признают, что успех европейской энергетики во многом состоит из удачного стечения обстоятельств. В свою очередь, бизнес полагает, что уже к концу года ситуация на рынке будет складываться не в пользу Евросоюза. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Несмотря на все усилия Владимира Путина заставить Европу замерзнуть, страны прошли самые холодные месяцы без серьезных проблем, пишет Politico. К середине февраля в газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 50%, а к концу зимы в них останется примерно 100 млрд куб. м газа. Это существенно упростит подготовку к следующему отопительному сезону. Поэтому европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уверенно заявляет, что Европа «выиграла первую битву» «энергетической войны» с Россией.

Успех был достигнут благодаря слаженной работе по сокращению потребления топлива. Но высокопоставленные собеседники Politico, признают, что дело тут и в простом везении. Традиционно самые холодные месяцы зимы в этом году оказались аномально теплыми. Да и Китай из-за своей политики нулевой терпимости к COVID-19 сильно сократил потребление газа, что позволило перенаправить дополнительные объемы в Европу.

Однако оптимизм политиков не разделяет бизнес. Крупные европейские энергетические компании готовятся к тому, что высокие цены будут сохраняться как минимум в краткосрочной перспективе, пишет Bloomberg. В Международном энергетическом агентстве предупреждали, что следующий сезон станет «настоящим испытанием для Европы». В основном из-за дефицита СПГ, который уже скоро начнет активно закупать Китай. Так, компания Shell прогнозирует, что спрос на этот тип топлива в Европе будет превышать предложение вплоть до 2030 года.

Тем не менее политики настаивают, что Россия несет серьезные потери в энергетическом противостоянии с Западом. Это заметно и на нефтяном рынке. На днях вице-премьер Александр Новак объявил о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Но если изначально в Вашингтоне заявляли, что таким образом Москва пытается использовать сырье в качестве оружия, то теперь помощник главы Минфина США по экономической политике Бен Харрис заявил, что России просто некуда продавать эти объемы из-за потолка цен, обращает внимание Reuters.

Но бизнес с этим готов поспорить. В американской нефтяной компании Chevron подчеркивают, что еще непонятно, насколько это существенное снижение, рынок пребывает в состоянии ожидания.

На этом фоне Еврокомиссия не будет включать в десятый пакет санкций российскую ядерную энергетику. По данным Politico, против этого активно выступала Венгрия, поскольку «Росатому» принадлежит АЭС, которая обеспечивает половину энергоснабжения страны. Для некоторых собеседников издания это стало большим разочарованием, поскольку с их слов «никто не знал, что введение санкций против российского ядерного сектора будет проблемой».

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