В 2022 году производство товаров в Армавире увеличилось на 16%, до 9,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметил на 36-й открытой сессии Армавирской гордумы вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, особенно хорошие результаты показали промышленные предприятия. За 2022 года они перечислили в консолидированный бюджет края более 500 млн руб., что на 19% больше, чем в 2021 году. Замглавы края считает, что еще больше увеличит налоговые поступления, а также создаст более 1 тыс. мест новый промпарк, строительство которого запланировано в Армавире в 2023-2029 годах.

Вице-губернатор во время визита в Армавир осмотрел парк «Сфинксы», благоустроенный в прошлом году. Эта общественная территория расположена в микрорайоне «Черемушки», где проживает более 30 тыс. человек. Андрей Прошунин оценил решение местных властей объединить спортобъекты и зону отдыха в один большой благоустроенный комплекс.

«Территорию площадью больше семи гектаров удалось реконструировать одним этапом, и это хороший пример для других районов Кубани. Здесь появились просторные пешеходные дорожки, теневые навесы, скамейки и качели. Уверен, что жители остались довольны», - сказал Андрей Прошунин.

Татьяна Ручкина

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