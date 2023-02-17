Китайские бренды автомобилей удвоили долю продаж в Свердловской области

В 2022 году китайские бренды автомобилей показали существенный рост рыночной доли в Свердловской области — если в 2021 году доля их продаж в общем количестве проданных автомобилей составляла 6%, то по итогам прошлого года показатель достиг 15%.Об этом сказано в результатах исследования «Открытие Авто». На первое место среди китайских брендов в регионе вышел Chery, который продал 905 машин. Ему уступают Geely (856) и Haval (794).

По данным «Открытие Авто», всего в Свердловской области по итогам 2022 года было продано 19,9 тыс. новых автомобилей, что на 62% меньше, чем за 2021 году. Лидером стал бренд Lada, на который пришлось 32% всех проданных автомобилей. Чаще всего свердловчане выбирали Lada Granta, хотя по сравнению с прошлым годом ее продажи сократились до 2,9 тыс. а/м (-21%). Кроме Lada, в пятерку самых востребованных брендов вошли Kia, Renault, Hyundai и Toyota.

По мнению экспертов, в первом полугодие 2023 года сохранится дефицит бюджетных седанов и кроссоверов в диапазоне 1,5-2 млн руб., постепенно будет увеличиваться предложение в среднем (в районе 2,5-3 млн руб.) и еще более дорогих сегментах. «Масс-маркет в той или иной степени будет расти, а продажи премиальных автомобилей продолжат сжиматься. Прежде доля последних колебалась в районе 10%, а в 2022 году она сократилась почти вдвое»,— подсчитали эксперты.

Продажи машин с пробегом составили 20% от общих продаж автомобилей в регионе. «В течение прошлого года по подержанной технике состоялось от 4,6 до 5 млн сделок. При этом количество предложений на рынке уже осенью и в декабре стало приближаться к прошлогодним значениям. Это дает надежду на то, что после традиционного январского затишья количество сделок в феврале и весной может еще подрасти до полумиллиона в месяц»,— предположили в «Открытие Авто».

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