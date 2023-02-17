Житель Адыгеи осужден за то, что заживо сжег свою знакомую

Суд вынес приговор жителю х. Северо-Восточные Сады Майкопского района, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Суд установил, что в марте 2021 года осужденный пришел в гости к своей знакомой, на почве ревности они поссорились. Мужчина облил жертву спиртосодержащей жидкостью и поджег ее. Женщина скончалась из-за ожогов всего тела.

По решению суда жителю х. Северо-Восточные Сады придется провести в колонии строгого режима 11 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Андрей Ульченко

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