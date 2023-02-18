Последние очки Джона Леннона

В августе 1979 года Джон Леннон остановился у одного из токийских магазинов оптики. Его заинтересовали целлулоидные оправы модели Mayfair. Леннон не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Он договорился с владельцем магазина, что оправы принесут ему в отель на пробу. Дизайн оправ разработал друг хозяина магазина, 70-летний Масами Сираяма. Сираяма был потомственным дизайнером оправ. Он начинал в компании, созданной его прадедом в 1883 году, но затем создал собственную фирму, решив сконцентрироваться на продукции высшей ценовой категории. Несмотря на солидный возраст, Сираяма был битломаном. В 1965 году он побывал на концерте The Beatles в зале «Будокан». На встречу с Ленноном в пентхаусе отеля Sokura Сираяма пришел вместе с владельцем магазина оптики. Он принес 15 пар очков 4 моделей. Леннон пил кофе, разговаривал о музыке и примерял очки. Он упомянул, что может начать новый концертный тур с Токио. Перепробовав образцы, Леннон выбрал три оправы — коричневую, желтую и прозрачную. Два дня спустя произошла новая встреча, на которой музыкант выбрал цвет линз. Кроме того, Джон попросил заменить линзы в одной из своих оправ. Из-за сильного астигматизма Леннона на выполнение заказа ушло две недели. 24 декабря Леннон получил свои три пары очков и сказал Сираяме одно слово — «хорошо».

В ночь смерти Леннона на нем были очки модели Mayfair. Сираяма опознал их, когда увидел в магазине звукозаписи альбом Йоко Оно «Season of Glass». На обложке альбома были забрызганные кровью очки. На других фотографиях Леннон в желтых очках Mayfair раздавал автографы. Сираяма принял решение — не зарабатывать на смерти Леннона. Он прекратил выпуск оправ этой модели. Впоследствии решение пришлось пересмотреть. Сираяма увидел, что конкурирующая компания копирует модель. Очки Mayfair в настоящее время можно купить в магазинах компании Hakusan Megane.