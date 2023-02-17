Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Темпы роста задолженности американцев по кредитным картам достигли рекордного уровня

Общая задолженность американских домохозяйств по итогам четвертого квартала минувшего года составила $16,9 трлн c ростом за квартал на $394 млрд (2,4%). Об этом сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка, выпустивший очередной ежеквартальный отчет о домовых кредитах и задолженности. Эксперты отмечают, в частности, что за квартал задолженность американцев по кредитным картам выросла на 6,6%, до $986 млрд. Темпы роста, как и общая сумма задолженности, оказались рекордными.

Рост потребления, связанный в том числе с благоприятной ситуацией на рынке труда, происходит, как предупреждают эксперты, в условиях исторически высокой инфляции и растущих банковских ставок. «Для заемщиков по кредитным картам это тройная проблема»,— цитирует Bloomberg старшего эксперта по кредитным картам Bankrate Теда Россмана.

По данным отчета, в нынешних условиях американцы испытывают все более серьезные проблемы с выполнением своих кредитных обязательств. К концу 2022 года 18,3 млн американских заемщиков имели просрочку по выплатам по кредитным картам. Для сравнения: к концу 2019 года таких в США было 15,8 млн человек. Наиболее серьезные проблемы отмечены у молодых заемщиков и касаются в первую очередь выплат по кредитным картам и по кредитам на покупку автомобилей.

Андрей Келекеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...