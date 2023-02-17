Темпы роста задолженности американцев по кредитным картам достигли рекордного уровня

Общая задолженность американских домохозяйств по итогам четвертого квартала минувшего года составила $16,9 трлн c ростом за квартал на $394 млрд (2,4%). Об этом сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка, выпустивший очередной ежеквартальный отчет о домовых кредитах и задолженности. Эксперты отмечают, в частности, что за квартал задолженность американцев по кредитным картам выросла на 6,6%, до $986 млрд. Темпы роста, как и общая сумма задолженности, оказались рекордными.

Рост потребления, связанный в том числе с благоприятной ситуацией на рынке труда, происходит, как предупреждают эксперты, в условиях исторически высокой инфляции и растущих банковских ставок. «Для заемщиков по кредитным картам это тройная проблема»,— цитирует Bloomberg старшего эксперта по кредитным картам Bankrate Теда Россмана.

По данным отчета, в нынешних условиях американцы испытывают все более серьезные проблемы с выполнением своих кредитных обязательств. К концу 2022 года 18,3 млн американских заемщиков имели просрочку по выплатам по кредитным картам. Для сравнения: к концу 2019 года таких в США было 15,8 млн человек. Наиболее серьезные проблемы отмечены у молодых заемщиков и касаются в первую очередь выплат по кредитным картам и по кредитам на покупку автомобилей.

Андрей Келекеев