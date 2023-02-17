Воронежские суды в прошлом году рассмотрели почти полмиллиона дел

Суды в Воронежской области в прошлом году рассмотрели 452,3 тыс. дел, сообщил председатель Воронежского областного суда Василий Тарасов на совещании судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, 390 судей области рассмотрели почти 10,8 тыс. уголовных дел, 356,1 тыс. дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, 85,3 тыс. дел об административных правонарушениях, а также 82,3 тыс. материалов. В среднем каждым судьей рассмотрено 1,3 тыс. дел и материалов в год. Господин Тарасов отметил, что даже без учета сложности и объема дел усматривается высокая напряженность работы судей.

Почти все уголовные, гражданские и административные дела рассмотрены в установленные сроки. В прошлом году были удовлетворены исковые требования по 92% гражданских дел.

В указанный период Воронежский облсуд по первой инстанции рассмотрел 20 уголовных дел в отношении 30 лиц, из которых 15 с вынесением приговора. Также рассмотрены 76 ходатайств по избранию меры пресечения, восемь гражданских и 645 административных дел. По апелляционной инстанции по уголовным делам рассмотрено 3,13 тыс. жалоб и представлений к делам, 6,7 тыс. гражданских дел, 1,2 тыс. административных дел и почти 900 дел об административных правонарушениях.

В прошлом году всего в прокуратуру было возвращено 89 уголовных дел. По словам господина Тарасова, снизилось количество уголовных дел о причинении тяжкого и среднего вреда здоровью (ст. 111 и ст. 112 УК РФ), изнасиловании (ст. 131 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), а также о получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ). Увеличилось количество краж и преступлений против личности, количество мошеннических преступлений не изменилось. По экономическим делам вынесены 206 приговоров, по которым осуждено 257 лиц, в отношении 29 лиц дела были прекращены.

Сергей Толмачев