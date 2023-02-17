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Коммерсантъ FM
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Европейское гранд-кафе

Дарья Цивина — о ресторане San

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о грузинских специалитетах, которые представлены в меню заведения.

Фото: San

Фото: San

Ресторан San в здании театра Et Cetera возглавила бренд-шеф Лилия Медзмариашвили, чьи «Сахли», «Дарбази» и «Тенили» без всякой натяжки можно назвать лучшими грузинскими ресторанами в Москве. Главная особенность всех четырех заведений в том, что меню их практически не пересекаются. В каждом ресторане есть авторские грузинские специалитеты, которые действуют на гостей как «волшебная дудочка», и San не стал исключением.

Во-первых, хинкали с чакапули в белом вине по рекордной для Москвы цене 610 руб. за штуку. Внутри — дымящаяся ароматная начинка из ягненка, тархуна и цинандали, снаружи — взбитый с зеленью ткемали. Это действительно бомба. Дальше мятное сациви из индейки в освежающе пряном ореховом соусе с домашним лавашом и камбала с грузинскими травами, таджасскими оливками и кизиловым соусом, предназначенная «для одного видного мужчины или двух дам».

А вот десертов, которые оставляют после себя неизгладимые воспоминания, в San целых два. Это хинкали с начинкой из персика и апельсинового вина и чизкейк «San Себастьян» со сливочной сердцевиной и домашним черносмородиновым вареньем. Присутствие в меню последнего вполне симптоматично — по антуражу и атмосфере новый ресторан похож на европейское гранд-кафе, и это тоже часть концепции. Если уж вписывать грузинскую кухню в современный международный контекст, то только так, как тут.

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