После Лиги чемпионов были сыграны первые матчи раунда play-off футбольной Лиги Европы. На этом этапе играют команды, занявшие вторые места в групповом турнире с клубами, которые вылетели из Лиги чемпионов. Самая яркая вывеска здесь «Барселона»—«Манчестер Юнайтед». Первую встречу на «Камп Ноу» команды завершили вничью 2:2. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

Противостояние «Барсы» и «Манчестер Юнайтед» многие болельщики называли «матчем лузеров». Все-таки клубы такого уровня и встречаются в Лиге Европы, да еще в стыковых встречах. Но после того, как команды подарили нам красивый футбол, их хотелось именовать не иначе как грандами.

Правда, в первом тайме казалось, что турнир не очень интересует тех и других. Как-то все было спокойно и академично. Но после перерыва от сонного спокойствия футболистов не осталось и следа, и голы не заставили себя ждать.

В течение пятнадцати минут второго тайма счет был уже 2:1. «Барселона» усилиями Маркоса Алонсо открыла счет, а «Манчестер» благодаря Рэшфорду забил сразу два мяча. Счет сравнять «Барселона» все же смогла — забил Рафинья. Концовка держала в напряжении до последних секунд, такую игру было приятно смотреть. По крайней мере, это был самый зрелищный тайм из всех еврокубковых игр за три дня, включая Лигу чемпионов.

И сейчас сложно ответить на вопрос, какой из клубов будет играть в 1/8 финала Лиги Европы. Но тот факт, что травму получил один из ключевых игроков «Барсы» — Педри, может сыграть свою роль, подчеркнул футбольный эксперт Александр Григорян: «Этот инцидент возможности "Барселоны" свел к минимуму. У них Дембеле травмирован, Бускетс сломался. Похоже, тяжело клубу будет на выезде».

К тому же непонятно, как на команду повлияет скандал, в эпицентре которого оказались сине-гранатовые — «Барселону» обвинили ни много ни мало в коррупции и подкупе судей. Сообщается, что каталонцы несколько лет платили вице-президенту испанского судейского комитета серьезные суммы. Некоторые СМИ сообщают о €1,5 млн, а кто-то поднимает планку почти до 5 млн в той же валюте. Стороны не отрицают что сотрудничали, но уверяют, что это были просто консультации.

Делом занимается прокуратура Каталонии, и «Барселоне» грозит не только штраф, но и вылет из Ла Лиги. Почему после «Ювентуса» под каток правосудия попала «Барселона», “Ъ FM” объяснил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Это может быть еще отголоском борьбы за Суперлигу. Ведь "Барселона", "Реал" и "Ювентус" судились и причем выиграли тяжбы, что, кстати, подвигло FIFA и UEFA увеличить бонусы командам, которые участвуют в еврокубках. Конфедерации, в свою очередь, могут ущипнуть испанский клуб. Но я думаю, что в конечном итоге они придут к определенному знаменателю».

«Ювентус», который уже давно под колпаком у тех, кто внимательно следит за финансовыми потоками, также сыграл первый матч вничью, причем на своем поле с «Нантом» — 1:1. А когда на последних секундах игры арбитр не поставил стопроцентный пенальти в ворота «Нанта», появился еще один повод обсудить странные решения людей в черном и их гонорары.

Не могу не отметить огненную встречу, которую выдали «Байер» и «Монако». Здесь был и курьезный гол вратаря немецкого клуба в свои ворота, и классные мячи после дальних ударов, и даже потасовка в концовке. «Монако» выиграл 3:2. Александр Головин вышел играть за клуб княжества с первых минут, но забить не смог и был заменен во втором тайме. Ответные матчи Лиги Европы пройдут 23 февраля.