Студентов из Луганска будут обучать киномастерству в Петербурге

Студенты и преподаватели Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского будут обучаться режиссуре на съемочных площадках кинокомпании «Триикс медиа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Обучение будет вестись на безвозмездной основе.

В настоящий момент на обучение приглашена одна небольшая съемочная группа. В дальнейшем подготовка студентов и их преподавателей из Луганска будет продолжена, отметили в компании.

«Триикс медиа» создана в 2006 году. Кинокомпания выпустила такие фильмы как «Солнцепек», «Небо», «Ленинград 46», «Настоятель», сериалы «Невский» и «Одиночка».

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