У ездившего пьяным ярославца суд конфисковал автомобиль

Кировский районный суд признал жителя Ярославля виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорил к обязательным работам и конфискации самой машины. О приговоре суда сообщает отдел информации и общественных связей УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Водитель автомашины Mitsubishi был остановлен патрульными ГИБДД 27 декабря 2022 года. Прав на управление авто у водителя не было, так как он был лишен их за пьяное вождение. В этот раз у задержанного также подтвердили алкогольное опьянение. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое было передано для рассмотрения в Кировский районный суд Ярославля.

«Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, автомобиль Mitsubishi подлежит конфискации в пользу государства»,— отметили в областном УМВД.

Постановлением суда на автомобиль наложен арест «до момента конфискации». Приговор в законную силу не вступил. Возможность конфискации машины при пьяном вождении предусмотрена в «Уголовном кодексе» с 14 июля 2022 года. Является ли решение Кировского районного суда прецедентным для Ярославской области, в правоохранительных органах сказать затруднились.

Андрей Иванов