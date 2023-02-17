Открытие ТРЦ Hollywood у метро «Пионерская» перенесли на конец 2024 года

Торгово-развлекательный центр Hollywood, строящийся у станции метро «Пионерская», откроется в сентябре-декабре 2024 года. Об этом в беседе с «Ведомости Санкт-Петербург» рассказала гендиректор компании Nikoliers в Петербурге Екатерина Аридова, консультирующая проект.

С ее слов, девелопер в настоящее время уже достиг договоренности об аренде 30% торговых площадей. В ТРЦ с открытием запустятся «Золотое яблоко» и «Рив Гош», а также первый парк развлечений TeikaBoom Ксении Бородиной.

Напомним, что Hollywood станет одним из крупнейших ТЦ в Петербурге, его площадь составит 115 тыс. кв. м. Изначально его запуск был запланирован на конец 2023 года, однако уже тогда эксперты допускали перенос сроков в связи с обрушением и уходом западных брендов из России.

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