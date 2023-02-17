Reuters: демонстрация истребителей США на выставке в Индии показывает желание нарастить военное сотрудничество

США презентовали на авиавыставке Aero India 2023 свои истребители F-16, F-35, Boeing F/A-18E/F Super Hornet и бомбардировщики B-1B на этой неделе. Таким образом США пытается подчеркнуть важность сотрудничества в военной сфере с Индией на фоне ее закупок вооружения из России, пишет Reuters.

Aero India 2023 — первый раз, когда F-35 был продемонстрирован в Индии. Как отмечает Reuters, США тщательно выбирают страны, которым продают истребитель этого типа.

Атташе по вопросам обороны в посольстве США в Индии Майкл Бейкер сообщил изданию, что вопрос возможной покупки F-35 находится на очень ранней стадии. При этом, по информации издания, вопрос о приобретении этого самолета не рассматривается правительством Индии «прямо сейчас».

Американская Boeing обсуждает возможную поставку истребителей F/A-18 Super Hornets для одного из соединений военно-морских сил Индии, пишет агентство. Также Lockheed Martin может поставить Индии истребители F-16 и F-21, который был разработан специально для Индии. Как отмечает Reuters, запрос Индии о покупке 114 истребителей за $20 млрд рассматривается пять лет.

Накануне шоу российские СМИ писали, что за последние пять лет Россия продала Индии оружия на $13 млрд. По подсчетам Reuters, за последние шесть лет США одобрили поставку оружия Индии на $6 млрд.

Олеся Павленко