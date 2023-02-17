В 2023 году в Ростове ограничат въезд грузовиков в центр города и Нахичевань

После введения на территории Ростова-на-Дону грузового каркаса (улицы выделенные для движения грузового транспорта) въезд грузовиков без пропуска в центральные районы города будет ограничен. Нововведения запланированы на текущий год. Об этом написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в состав грузового каркаса войдут основные транспортные магистрали, ведущие к территориям строительства: район «Левенцовский», мкр-н «Суворовский», ЖК «Вересаево», территории планируемой жилой застройки левобережной зоны, бывшего аэропорта, а также завода «Электроаппарат». Вместе с тем, будет введено зональное ограничение движения грузового транспорта в центральной части города, а также в Нахичевани.

Схема движения грузовиков будет разработана в первом полугодии текущего года. На это уже выделено 1,5 млн. рублей. Схема будет также предусматривать размещение камер наблюдения, устройство пункта весогабаритного контроля в рамках проектирования реконструкции ул. Ходоша. Разработанный проект будет реализован в третьем квартале 2023 года. Ограничение движения грузовиков в центральные районы будет введено в четвертом квартале текущего года.

«Транзит грузового транспорта будет осуществляться по объездным маршрутам. Для обеспечения технологического цикла работы предприятий, на грузовой транспорт, участвующий в его обеспечении, планируется оформление спецпропусков, которые дают право на передвижение в зонах ограничения в дневное время», — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова