Глава комитета Госдумы по транспорту выступил против возвращения контроля средней скорости

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия») заявил «Ъ», что не поддерживает возвращения контроля средней скорости на трассах.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Москвичев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это принесет больше вреда, чем пользы,— считает он.— Мы уже проводили эксперименты и получился ровно обратный эффект. Все говорят, что такой контроль позволяет делать движение более равномерным, на самом деле водитель, пытаясь избежать штрафа за среднюю скорость, в одном месте на участке едет 130 км/ч, на другом 70, на третьем 90, создавая аварийные ситуации».

Введение такого контроля, добавляет Евгений Москвичев, может спровоцировать большое количество спорных ситуаций: «Тогда всех наших водителей, а это 55 млн населения за рулем, мы заставим по судам ходить».

Штрафы за среднюю скорость, напомним, выносились до июня 2021 года, затем эту практику запретила ГИБДД в связи с позицией Верховного суда. В середине февраля 2022 года власти ряда регионов, Минтранс, а также производители камер попросили вернуть контроль, выступая в среду в Госдуме на круглом столе. Первый зампред комитета по транспорту Госдумы Рифат Шайхутдинов (ЛДПР) не исключал, что по итогам обсуждения в парламенте будет направлено обращения в правительство РФ. Евгений Москвичев заявил «Ъ», что никаких обращений комитета по поводу средней скорости не планируется.

Подробнее о ситуации со средней скоростью читайте в публикации «Ъ» «Среднюю скорость конвертируют в штрафы».