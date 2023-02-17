Владимир Путин наградил главу КС орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Зорькин награжден «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», следует из документа.

Впервые Валерий Зорькин был назначен на должность главы Конституционного суда в октябре 1991 года. В 2018-м он был переизбран на этот пост в шестой раз. 79-летний глава КС также является членом президиума Ассоциации юристов России и Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

Лусине Баласян