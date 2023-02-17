Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин наградил главу КС орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Валерий Зорькин

Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Зорькин награжден «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», следует из документа.

Впервые Валерий Зорькин был назначен на должность главы Конституционного суда в октябре 1991 года. В 2018-м он был переизбран на этот пост в шестой раз. 79-летний глава КС также является членом президиума Ассоциации юристов России и Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...