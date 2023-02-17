На строительство шести ФАПов направят до 40,2 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 1 марта выберет поставщика шести модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) для населенных пунктов с численностью населения более 800 человек, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 40,2 млн руб., по 6,7 млн руб. за один ФАП. Закупка проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Здания необходимо поставить и смонтировать в течение 90 дней в деревню Максим Горький и село Абзаново Архангельского района, село Усень-Ивановское Белебеевского района, деревню Емаши Белокатайского района, село Удельно-Дуваней Благовещенского района и село Кунакбаево Учалинского района. Площадь одноэтажного здания ФАПа составляет 92 кв. м. В нем должна быть, в том числе, ожидальная, тамбур, кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, прививочная, комната для хранения лекарств.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии заключило контракт на поставку 11 модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) для сел и деревень численностью от 100 до 800 человек с ООО НПК «Уралпромоборудование». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 40,7 млн руб. за 36,43 млн руб. (дисконт составил 10,5%). Стоимость каждого ФАПа (одноэтажное здание из сборно-разборных конструкций общей площадью 63 кв. м) составляет около 3,3 млн руб.

Майя Иванова

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