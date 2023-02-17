В украинскому плену остаются двое военных из Свердловской области

В плену на Украине остаются еще минимум двое военных из Свердловской области. Один из них уроженец Екатеринбурга, второй – Талицы, сообщил в telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов. В беседе с «Ъ-Урал» парламентарий отметил, что речь идет только о военнослужащих, чьи родственники обращались лично к нем.

«По екатеринбуржцу ситуация особенно сложная. По украинским источникам он в плену. Но подробностей нет. Включили его в списки на обмен. Остаюсь на контакте с его женой, уточняем информацию»,– подчеркнул депутат.

Накануне Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Российской стороне удалось вернуть 100 военнослужащих и одного гражданского. Среди них оказались трое жителей Свердловской области.

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