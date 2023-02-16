Троих жителей Свердловской области вернули из украинского плена

Трое военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Всего, по данным Минобороны РФ, Украина вернула 100 российских военных и одного гражданского.

«Благодарю родных за проявленное терпение. Один из парней с октября переживал тяжелейшие условия. А мама периодически звонила и говорила: “Вы про нас забыли?”. Нет, про Вас и про всех помню. Будем надеяться, что и оставшиеся наши земляки вернутся домой»,– написала омбудсмен на странице во «ВКонтакте».

В начале недели глава Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что в украинском плену находились пятеро жителей Свердловской области.

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