В Башкирии учредят гранты лучшим садовым товариществам

В текущем году в Башкирии стартует республиканский конкурс на лучшее садовое товарищество. Всего будет определено десять победителей, которые получат по 500 тыс. руб., сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

За прошедший год «удалось сдвинуть с места глыбу проблем», отметил господин Хабиров. Были отремонтированы подъезды к 79 садовым товариществам. Из республиканского бюджета компенсировали часть затрат на ремонт дорог внутри СНТ, кадастровые работы и обустройство контейнерных площадок.

По словам руководителя региона, в бюджете республики в этом году на «системную» поддержку садовых товариществ предусмотрено 250 млн руб. — в два раза больше, чем в прошлом году. В частности, в качестве эксперимента в нескольких СНТ планируется открыть ФАПы. «Если они окажутся востребованными, тиражируем этот опыт на всю республику», — сказал Радий Хабиров.

Карина Мамаева

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