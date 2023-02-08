Экономика Нижегородской области выросла по итогам 2022 года

Валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области в 2022 году подрос на 0,1% к уровню прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Весной, после начала спецоперации на Украине, нижегородские власти прогнозировали спад экономики региона на уровне 7,8% по итогам года. В сентябре ожидания улучшились до -2,5%.

Значительный рост в 2022 году продемонстрировали строительный (+29,1%) и агропромышленный комплексы (+12%) и транспортный сектор (+6,2%).

Ожидается, что в 2023 году экономика Нижегородской области вырастет на 1% из-за восстановления потребительского спроса. В 2024-2025 годах правительство региона рассчитывает на ежегодный рост ВРП на уровне 2,6-3%.

Елена Ковалева