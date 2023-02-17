Сдвинутая спецтехникой бетонная плита могла стать причиной падения жительницы Ижевска в колодец

Предположительной причиной падения 37-летней жительницы столицы Удмуртии в канализационный колодец стало то, что спецтехника при очистке улицы сдвинула бетонную плиту. В результате люк остался прикрыт досками, однако из-за снега женщина не заметила этого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда Ижевска Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда Ижевска

Напомним, инцидент произошел 16 февраля около 22:05 на улице Леваневского. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что женщина вместе с мужем пришли на парковку к своему автомобилю. Мужчина находился внутри салона, а пострадавшая в это время отправилась открывать багажник. После этого мужчина услышал крики супруги и обнаружил, что она упала и сильно повредила ногу.