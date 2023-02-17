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Шведские владельцы ростовского ТЦ «Мега» собираются продать недвижимость в России

Шведская компания Ingka Group ищет покупателей на свою недвижимость в России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на РБК.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ingka Group является владельцем сети IKEA и торговых центров «Мега». В Ростове ТЦ «Мега (расположен на трассе М-4 на выезде из города в сторону Аксая) работает с 2007 года.

Как сообщается, Ingka Group ведет поиск покупателя на весь портфель своей недвижимости. Его площадь оценивается в 2,3 млн кв. м. По данным источников РБК, уже ведутся переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями. О ком идет речь, не уточняется. Окончательное корпоративное решение о продаже активов еще не принято.

В российский портфель недвижимости Ingka входят 14 торговых центров «Мега», гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA.

Вадим Водолазов

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