В Омске грабители не смогли взорвать банкомат с 4 млн рублей

В Омской области правоохранители задержали двух местных жителей, попытавшихся взорвать банкомат в одном из магазинов.

Предварительно установлено, что двое мужчин проникли в магазин и предприняли попытку взорвать банкомат, в котором находилось около 4 млн руб. После безрезультатных попыток привести в действие устройство, они покинули место несостоявшегося преступления и попытались скрыться на автомобиле «Приора» с поддельными регистрационными номерами. Бесследно скрыться у них тоже не вышло, оперативники задержали злоумышленников на остановке общественного транспорта.

«В ходе осмотра транспортного средства правоохранителями обнаружены и изъяты металлические инструменты, вещество, схожее со взрывчатым веществом «тротил», весом 70 г, электродетонатор, провода», - уточнили в ГУ МВД региона.

Задержанными оказались двое ранее судимые за приобретение или сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2022 году 40-летний житель Красноярска, пытавшийся взорвать банкомат, был осужден на шесть лет колонии общего режима.

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Лолита Белова