В Ижевске предприниматель реализовал 90 кг мяса птицы неизвестного происхождения в школу

В столице Удмуртии выявили факт реализации мясной продукции неизвестного происхождения со стороны предпринимателя, который производит и консервирует мясо птицы. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, 1 февраля предприниматель выработал 90 кг мяса птицы из 17 кг тушки цыпленка-бройлера, после чего реализовал в школу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Однако данного количества недостаточно для изготовления продукции. Объем также не позволяет подтвердить безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении, эпизоотическое благополучие мест выхода и прослеживаемость при производстве, перемещении и хранении. Данный факт является нарушением требований технических регламентов таможенного союза.

В адрес предпринимателя было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.