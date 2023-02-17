Свердловская ФСБ задержала иностранного контрабандиста

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали 37-летнего выходца Средней Азии, который с 2020 по 2021 год незаконно вывозил заграницу пиломатериалы из древесины хвойных пород. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах. Операция по выявлению контрабандиста проводилась совместно с Уральской оперативной таможней

По данным источника, мужчина внес недостоверные сведения в декларации на товары, поданные таможню в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту. В результате он перевез через таможенную границу ЕАЭС большее количество пиломатериалов, чем заявлялось. Сумма недополученных платежей составила более 1,5 млн руб.

В отношении контрабандиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В результате его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. руб. Приговор утвердил Свердловский областной суд.

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