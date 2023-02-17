В Екатеринбурге могут создать коммунальные кластеры

В администрации Екатеринбурга обсуждают идею создания в городе «коммунального кластера». Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов.

По его словам, предполагается, что на такую территорию можно будет перевозить предприятия коммунального хозяйства, чтобы «более правильно и рационально использовать площади». «Например, на одной территории можно разместить несколько ДЭУ (дорожно-эксплуатационные управления), мощности ЕМУП "Гортранс", возможно, столовую, здание административного корпуса и другие объекты, чтобы они не были разрознены по территории города»,— отметил господин Галямов.

Конкретных идей, по его словам, пока нет, но вопрос создания кластера уже «витает в воздухе».

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