В Томской области начаты работы по проекту строительства малого транспортного кольца за 5,5 млрд рублей

Генподрядчик строительства малого транспортного кольца в Томской области компания «Автодорстрой» из Ханты-Мансийского АО приступает к реализации проекта – подрядчик определяет проект производства работ и определяет этапы и сроки их выполнения, сообщает администрация Томской области.

Магистральная городская дорога протяженностью около 5 км. будет включать три транспортные развязки. Проезжая часть будет иметь четыре полосы движения. Завершение работ запланировано на август 2026 года. Стоимость контракта, заключенного с «Автодорстроем» - 5,5 млрд руб.

По данным обладминистрации, строительство кольца позволит разгрузить транспортные потоки в южных районах Томска и обеспечит транспортную доступность для районов комплексного жилищного строительства общей площадью более 1 млн кв м.

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Оксана Павлова