На Кубани за сутки коронавирусом заболел 231 человек

В Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболел 231 человек. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 144 женщины и 87 мужчин.

В Краснодаре заболели 90 человек, в Новороссийске — 18, в Сочи — 15, в Армавире — 12, в Геленджике — восемь.

В Тихорецком районе выявили семь новых случаев заболевания, в Ейском, Ленинградском и Крымском муниципалитетах — по шесть. В Северском и Староминском районах зарегистрировали по пять случаев. По четыре жителя заболели в Анапе, Динском, Кавказском, Каневском, Кущевском, Павловском, Тбилисском, Усть-Лабинском районах. В Гулькевичском муниципальном образовании выявили три новых эпизода заболевания. По два человека отметили в Абинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Тимашевском районах и в Горячем Ключе. По одному новому пациенту зарегистрировали в Белореченском, Выселковском, Красноармейском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 347 667 человек. С выздоровлением выписали 335 198 пациентов, скончались 11 151 заболевший.

Анастасия Донскова

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