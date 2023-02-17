Красноярск может стать базой для обслуживания самолетов «Байкал» и «Ладога»

Красноярский край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, сообщает правительство региона. Речь идет о создании центра постпродажного технического обслуживания отечественных воздушных бортов, в том числе «Байкал» и «Ладога». На первом этапе предполагается испытание опытного образца «Ладоги» в аэропорту Черемшанка, прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Регион также намерен приобрести новые самолеты, которые планируется передать АО «Красавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации. Мы обновляем региональный авиапарк, на подходе – два воздушных судна российского производства ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-901 «Байкал». Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2. И сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтобы именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания», – пояснил глава региона. По его словам, красноярские специалисты в сотрудничестве с конструкторами участвуют в разработке «Ладоги».

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Лолита Белова