Bloomberg: Twitter закрыл два из трех офисов в Индии

Twitter закрыл два из трех офисов в Индии, об этом сегодня, 17 февраля, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, компания уже закрыла офисы в Нью-Дели и Мумбае, оставив только офис в Бангалоре. Как сообщает Bloomberg, после покупки Twitter миллиардером Илоном Маском в октябре прошлого года компания уволила 90% из работавших в Индии 200 сотрудников. В Twitter информацию о закрытии индийских офисов никак не прокомментировали.

В прошлом году после покупки господином Маском было объявлено о сокращении половины сотрудников Twitter (3,7 тыс.). Другие технологические компании в последнее время также сокращают сотрудников и снижают издержки в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы.

Яна Рождественская