ЦБ ожидает, что доля безналичных платежей в рознице дорастет до 85% через пять лет

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что в течение четырех-пяти лет доля безналичных платежей в розничной торговле может достичь 80–85%. По ее словам, в 2022 году доля таких платежей составила 78,1%, бесконтактных операций — 74%. Она отметила, что число операций через систему быстрых платежей за год выросло в четыре раза.

«Я думаю, на горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте, где-то до 80–85%, судя по тренду, который мы имеем»,— сказала госпожа Скоробогатова на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Прайму»).

Ранее ЦБ сообщал, что в 2022 году объем наличных в обращении вырос на 16%, до 2 трлн руб. При этом россияне также стали меньше тратить, предпочитая копить средства.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Россияне предпочитают наличные».

Олеся Павленко